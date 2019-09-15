Первый замминистра МЧС России высоко оценил чемпионат в Саратове

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-15T17:11:46+03:00

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Сегодня, 15 сентября, в саратовском ТЮЗе прошла церемония закрытия перед церемонией закрытия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

- Соревнования прошли на высочайшем уровне. С точки зрения сотрудника МЧС, скажу, что все прошло неплохо, с точки зрения руководителя международной федерации — блестяще! Спасибо Саратовцам, губернатору и всей его команде. Как нам и хотелось, сборная России заняла все призовые места и уже является действующим чемпионом мира, — отметил первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул, что проведение чемпионата было большим экзаменом. По оценке президента международной спортивной федерации все прошло блестяще, мы и жители Саратовской области старались.

Глава региона напомнил поговорку о том, что дома и стены помогают и отметил — так и произошло, сборная России стала чемпионом.

В торжественном зале театра прошло награждение победителей и их тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU