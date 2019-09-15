2019-09-15T17:11:46+03:00
Общество

Первый замминистра МЧС России высоко оценил чемпионат в Саратове

Соревнования мирового уровня официально закончены
Ольга Симонова
Поделиться:
..Фото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Сегодня, 15 сентября, в саратовском ТЮЗе прошла церемония закрытия перед церемонией закрытия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту XV Чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту.

- Соревнования прошли на высочайшем уровне. С точки зрения сотрудника МЧС, скажу, что все прошло неплохо, с точки зрения руководителя международной федерации — блестяще! Спасибо Саратовцам, губернатору и всей его команде. Как нам и хотелось, сборная России заняла все призовые места и уже является действующим чемпионом мира, — отметил первый замминистра МЧС России Александр Чуприян.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подчеркнул, что проведение чемпионата было большим экзаменом. По оценке президента международной спортивной федерации все прошло блестяще, мы и жители Саратовской области старались.

Глава региона напомнил поговорку о том, что дома и стены помогают и отметил — так и произошло, сборная России стала чемпионом.

В торжественном зале театра прошло награждение победителей и их тренеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женская сборная Германии станцевала «Калинку» на закрытии ЧМ в Саратове
Саратовский «Кристалл» второй раз победил курганский «Юниор»
В Аткарске мужчина погиб из-за неосторожного обращения с электроприборами
В Саратове спасатели привели домой 4-летнего пропавшего мальчика
«Яндекс.Такси» попало в массовое ДТП в Саратове
Самолет-амфибия тушил условный пожар над Саратовом
Прервано движение двух троллейбусов на Московской улице
Два человека пострадали при пожаре на балконе в Саратове
В Ленинском районе Саратова полыхала баня в частном доме
В Алгае Lada Largus улетела в кювет: один человек погиб, четверо пострадали
В Саратове спасатели достали мужчину из глубокой канавы
В Саратове ВАЗ-2114 влетел в столб, чтобы избежать столкновения
Назван победитель кубка главы Саратова по экстрим эндуро на мотоциклах
При столкновении лося с минивэном пострадали восемь человек
В Саратовской области ожидается жаркое воскресенье