2019-09-15T10:59:01+03:00
Происшествия

В Саратове ВАЗ-2114 влетел в столб, чтобы избежать столкновения

Водитель получил травмы
Дарья Вострикова
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Фото ОблспасаФото Облспаса
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В Саратове на Предмостовой площади водитель ВАЗ-2114, уходя от столкновения с другим автомобилем, врезался в столб.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе , гражданин получил травмы, его госпитализировали.

Фото Облспаса

Фото Облспаса

Пассажир из салона его автомобиля остался с легкими телесными повреждениями и предпочел ограничиться помощью врачей на месте, ехать в медицинское учреждение он не захотел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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