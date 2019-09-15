В Саратове ВАЗ-2114 влетел в столб, чтобы избежать столкновения
Водитель получил травмы
Фото Облспаса
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В Саратове на Предмостовой площади водитель ВАЗ-2114, уходя от столкновения с другим автомобилем, врезался в столб.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе , гражданин получил травмы, его госпитализировали.
Фото Облспаса
Пассажир из салона его автомобиля остался с легкими телесными повреждениями и предпочел ограничиться помощью врачей на месте, ехать в медицинское учреждение он не захотел.
ИСТОЧНИК KP.RU