В Саратове отметили День города на Театральной площади
Сегодня, 14 сентября, на Театральной площади состоялся концерт «С днем рождения, Саратов!».
На мероприятие собрались несколько тысяч горожан. Праздник для них начался с выступления учащихся колледжа искусств, которые исполнили песню «Аллилуйя».
Ведущие отметили, что это логичное начало вечера. По их мнению, в каждом городе где они побывали найдется частичка Саратова.
Горожан поздравил с праздником по видеосвязи мэр города Михаил Исаев, также выступила кавер-группа МЕТРО и коллективы от ВУЗов.
Середина мероприятия открылась выступление Даны Соколовой. Артистка заявила, что ненавидит задавать вопросы по типу «как дела» и после ответа из зала — «нормально», почти сразу начала петь песню «Только вперёд».
ИСТОЧНИК KP.RU