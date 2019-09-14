2019-09-14T20:46:40+03:00
Общество

В Саратове отметили День города на Театральной площади

На мероприятии собрались несколько тысяч горожан
Ольга Симонова
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Фото: Юлия КековаФото: Юлия Кекова
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Сегодня, 14 сентября, на Театральной площади состоялся концерт «С днем рождения, Саратов!».

На мероприятие собрались несколько тысяч горожан. Праздник для них начался с выступления учащихся колледжа искусств, которые исполнили песню «Аллилуйя».

Ведущие отметили, что это логичное начало вечера. По их мнению, в каждом городе где они побывали найдется частичка Саратова.

Горожан поздравил с праздником по видеосвязи мэр города Михаил Исаев, также выступила кавер-группа МЕТРО и коллективы от ВУЗов.

Середина мероприятия открылась выступление Даны Соколовой. Артистка заявила, что ненавидит задавать вопросы по типу «как дела» и после ответа из зала — «нормально», почти сразу начала петь песню «Только вперёд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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