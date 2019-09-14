В Балашове в третий раз стартовал фестиваль «Театральное Прихоперье»
В Балашове Саратовской области сегодня, 14 сентября, стартовал межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он проводится в Балашове уже в третий раз.
Также сегодня там проходит День города, а в Балашовском драматическом театре прошла пресс-конференция актеров: Антона Хабарова, его жены Елены и Сергея Пускепалиса.
- Очень нравится фестиваль и сам город, уже не в первый раз сюда приезжаю, — признался Хабаров. Его жена добавила, что центр Балашова красивый.
Отметим, что сегодня вечером они выступят на сцене со спектаклем «Скамейка», которую поставил Дмитрий Дюжев. это постановка Московского губернского театра.
Также в рамках праздничных и фестивальных мероприятий на улице Володарского театры представили национальные кухни, можно было приобрести продукцию областных мастеров и из соседних регионов.
Фото Ольги Трушкиной
К тому же театральное шествие прошло по улице Карла Маркса.
ИСТОЧНИК KP.RU