2019-09-14T16:33:26+03:00
Звезды

В Балашове в третий раз стартовал фестиваль «Театральное Прихоперье»

Московские актеры на пресс-конференции заявили, что им очень нравится как фестиваль, так и сам город
Ольга Трушкина
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В Балашове начался фестиваль «Театральное Прихоперье». Фото Ольги ТрушкинойВ Балашове начался фестиваль «Театральное Прихоперье». Фото Ольги Трушкиной
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В Балашове Саратовской области сегодня, 14 сентября, стартовал межрегиональный фестиваль «Театральное Прихоперье».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он проводится в Балашове уже в третий раз.

Также сегодня там проходит День города, а в Балашовском драматическом театре прошла пресс-конференция актеров: Антона Хабарова, его жены Елены и Сергея Пускепалиса.

- Очень нравится фестиваль и сам город, уже не в первый раз сюда приезжаю, — признался Хабаров. Его жена добавила, что центр Балашова красивый.

Отметим, что сегодня вечером они выступят на сцене со спектаклем «Скамейка», которую поставил Дмитрий Дюжев. это постановка Московского губернского театра.

Также в рамках праздничных и фестивальных мероприятий на улице Володарского театры представили национальные кухни, можно было приобрести продукцию областных мастеров и из соседних регионов.

Фото Ольги Трушкиной

Фото Ольги Трушкиной

К тому же театральное шествие прошло по улице Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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