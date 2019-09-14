В Балашове откроется виртуальный концертный зал с экраном 8 на 12 метров

СЕГОДНЯ 14:12 2019-09-14T14:12:57+03:00

Работы были проведены в рамках нацпроекта «Культура»

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В Балашове 20 сентября торжественно откроется виртуальный концертный зал в рамках реализации подраздела «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

- Администрацией района была проделана большая работа, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» начальник управления культуры, спорта и туризма Балашовского района Сергей Коблов. — Подготовили зал, документы, отремонтировали 550 кресел, провели высокоскоростной интернет.

По словам Коблова, все это было необходимым условием, чтобы выиграть в конкурсе.

Летом закончили монтировать оборудование, и в Центре культуры Балашовского муниципального района появился экран площадью 8 на 12 метров.

Теперь балашовцы смогут увидеть запись концерта «Музыка российского кино» в исполнении Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Виртуальный концертный зал позволяет также смотреть в режиме «онлайн» различные выступления и послужит электронным оформлением сцены.

ИСТОЧНИК KP.RU