2019-09-13T14:15:13+03:00
Общество

В Саратовской области пройдет проверка сирен экстренного оповещения

Мероприятие состоится в октябре
Дарья Вострикова
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В Саратовской области 1 октября пройдет комплексная техническая проверка региональной системы оповещения с включением электросирен.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района Саратовской области, горожан просят оставаться на своих местах и не предпринимать каких-либо действий.

Соответствующее постановление 16 октября 2012 года подписал глава региона Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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