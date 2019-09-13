В Саратовской области пройдет проверка сирен экстренного оповещения
Мероприятие состоится в октябре
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В Саратовской области 1 октября пройдет комплексная техническая проверка региональной системы оповещения с включением электросирен.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района Саратовской области, горожан просят оставаться на своих местах и не предпринимать каких-либо действий.
Соответствующее постановление 16 октября 2012 года подписал глава региона Валерий Радаев.
ИСТОЧНИК KP.RU