Прокуратура: Поставщик учебников в Саратовской области участвовал в торгах незаконно
В Саратовской области прокуратура выявила нарушения при госзакупках.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка показала, что к участию в торгах было допущено ООО «Торговая компания «Союз». При этом 9 апреля 2019 года организацию по решению суда привлекли к административной ответственности за коррупционное нарушение.
Тогда компанию «Союз» оштрафовали на 500 тыс. рублей.
При этом федеральное законодательство запрещает юридическим лицам, которые были привлечены к административной ответственности, в течении двух лет участвовать в закупках.
Несмотря на это, заявка на участие в торгах на поставку школьных учебников и другой печатной продукции была подана. ООО «Торговая компания «Союз» была признана победителем в девяти районах.
Прокуратура взяла на контроль устранение указанного нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU