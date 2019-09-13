Прокуратура: Поставщик учебников в Саратовской области участвовал в торгах незаконно

СЕГОДНЯ 11:53 2019-09-13T11:53:07+03:00

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В Саратовской области прокуратура выявила нарушения при госзакупках.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, проверка показала, что к участию в торгах было допущено ООО «Торговая компания «Союз». При этом 9 апреля 2019 года организацию по решению суда привлекли к административной ответственности за коррупционное нарушение.

Тогда компанию «Союз» оштрафовали на 500 тыс. рублей.

При этом федеральное законодательство запрещает юридическим лицам, которые были привлечены к административной ответственности, в течении двух лет участвовать в закупках.

Несмотря на это, заявка на участие в торгах на поставку школьных учебников и другой печатной продукции была подана. ООО «Торговая компания «Союз» была признана победителем в девяти районах.

Прокуратура взяла на контроль устранение указанного нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU