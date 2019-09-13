Жителя Аткарска отправили на год в колонию за нетрезвую езду
Суд признал 32-летнего жителя Аткарска виновным в нарушении правил дорожного движения.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в октябре 2016 года мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ, а в декабре 2017 года его осудили на десять месяцев исправительной колонии и запретили ближайшие три года приближаться к рулю автомобиля.
Однако 29 июля 2019 года гражданин вновь взялся за старое. Он выпил, сел на мопед и отправился кататься по Аткарску. Его остановили сотрудники дорожного патруля, которые выявили внешние признаки алкогольного опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование.
По результатам исследования нерадивого водителя отстранили от управления транспортом.
Суд обязал его провести один год в исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU