Жителя Аткарска отправили на год в колонию за нетрезвую езду

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-13T11:04:18+03:00

На три года его лишили прав

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Суд признал 32-летнего жителя Аткарска виновным в нарушении правил дорожного движения.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в октябре 2016 года мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ, а в декабре 2017 года его осудили на десять месяцев исправительной колонии и запретили ближайшие три года приближаться к рулю автомобиля.

Однако 29 июля 2019 года гражданин вновь взялся за старое. Он выпил, сел на мопед и отправился кататься по Аткарску. Его остановили сотрудники дорожного патруля, которые выявили внешние признаки алкогольного опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование.

По результатам исследования нерадивого водителя отстранили от управления транспортом.

Суд обязал его провести один год в исправительной колонии общего режима. Также мужчину лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU