Из Саратовской области не выпустили почти 5 тыс.тонн зараженной пшеницы

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-13T08:59:00+03:00

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В сентября 2019 года при проведении карантинного фитосанитарного контроля в 4970 тоннах пшеницы из Ивантеевского района выявили опасный сорняк.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области, в продукции специалисты ФГБУ «Саратовская МВЛ» обнаружили горчак ползучий в количестве 1 штука на килограмм.

Это один из самых вредоносных сорняков, который неприхотлив к климатическим условиям и засоряет посевы всех культур. Партии пшеницы не подлежит вывозу за пределы региона, принято решение отправить данную партию на подработку.

ИСТОЧНИК KP.RU