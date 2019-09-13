В Саратове пенсионер-рецидивист украл инструменты и продал их на рынке
Он выручил 10 тыс. рублей
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Полиция Фрунзенского района Саратова раскрыла кражу у 32-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 13 по 14 июля кто-то сломал входную дверь его нежилого помещения и украл сварочный аппарат и болгарку на общую сумму свыше 40 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 68-летний рецидивист, который во всем признался и рассказал, что продал технику неизвестному на Сенном рынке за 10 тыс. рублей, а деньги потратил. На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU