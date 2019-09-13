2019-09-13T09:56:13+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина отобрал телефон у посетительницы бара

Преступление произошло на Московском шоссе
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла грабеж у 45-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 12 сентября в 10:40 она была в магазине-баре на Московском шоссе, где неизвестный открыто похитил у нее телефон Samsung Galaxy J2 стоимостью 7 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 36-летний саратовец, у которого изъяли гаджет и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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