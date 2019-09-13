В Саратове мужчина отобрал телефон у посетительницы бара
Преступление произошло на Московском шоссе
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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла грабеж у 45-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 12 сентября в 10:40 она была в магазине-баре на Московском шоссе, где неизвестный открыто похитил у нее телефон Samsung Galaxy J2 стоимостью 7 тыс. рублей.
Предполагаемого вора задержали, им оказался 36-летний саратовец, у которого изъяли гаджет и возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU