В Саратове мужчина отобрал телефон у посетительницы бара

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-13T09:56:13+03:00

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Полиция Ленинского района Саратова раскрыла грабеж у 45-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 12 сентября в 10:40 она была в магазине-баре на Московском шоссе, где неизвестный открыто похитил у нее телефон Samsung Galaxy J2 стоимостью 7 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали, им оказался 36-летний саратовец, у которого изъяли гаджет и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU