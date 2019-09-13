Школьники Саратова прошли квест на знание истории города

СЕГОДНЯ 08:27 2019-09-13T09:52:25+03:00

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Вчера, 12 сентября, в рамках празднования 429-й годовщины со дня основания Саратова администрация Волжского района организовала открытую интеллектуальную игру «Саратов — мой город родной» на знание истории города.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, 20 команд из школ, лицеев, гимназии, университетов, педагогов прошли три раунда состязания по восемь вопросов о русских поэтах, посещавших город, знаменитых саратовцах и на логику.

По окончанию игры команде-победителю вручили переходящий приз.

ИСТОЧНИК KP.RU