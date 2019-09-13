2019-09-13T09:48:57+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина ранил женщину и убил ее защитника

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство.

По версии следствия, 1 марта, между девятью и десятью часами вечера, мужчина поссорился с 35-летней женщиной на улице, вблизи дома №35 по 5-му Динамовскому проезду.

Он дважды ударил ее складным ножом в живот.

Пострадавшая и двое мужчин, которые находились рядом, попытались оказать сопротивление злоумышленнику. Одному из них мужчина также нанес ножевые ранения в грудь, шею и поясницу. 42-летний потерпевший скончался на месте.

Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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