В Саратове мужчина ранил женщину и убил ее защитника
В Заводском районе Саратова в суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, мужчину обвиняют в убийстве и покушении на убийство.
По версии следствия, 1 марта, между девятью и десятью часами вечера, мужчина поссорился с 35-летней женщиной на улице, вблизи дома №35 по 5-му Динамовскому проезду.
Он дважды ударил ее складным ножом в живот.
Пострадавшая и двое мужчин, которые находились рядом, попытались оказать сопротивление злоумышленнику. Одному из них мужчина также нанес ножевые ранения в грудь, шею и поясницу. 42-летний потерпевший скончался на месте.
Дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU