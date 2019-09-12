ГИТ назвала виновных в ампутации ног составителю поездов в ЧП под Саратовом
Расследование тяжелого несчастного случая на путевой машинной станции поселка Сенной, 62 км пк8 четного пути перегона Паницкая – Бобровка Красноармейского района Саратовской области завершено.
Как рассказали «КП-Саратов» в Гострудинспекции Саратовской области, комиссия установила, что 19 августа 48-летний составитель поездов 6 разряда залез и сел на концевную платформу. По его команде состав тронулся, а ноги оказались на левой рельсе.
Гражданин не успел их убрать, в итоге обе конечности травмировались, дошло до ампутации правую ногу и стопу на левой ноге.
По словам экспертов, к ЧП привело несколько факторов: место, где ехал работник и отсутствие контроля за соблюдением инструкции по охране труда.
- Ответственными за случившееся комиссия признала: пострадавшего работника, начальника и заместителя начальника путевой машинной станции №154, — отметили в Гострудинспекции.
Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Материалы расследования направлены следователям для рассмотрения вопроса о привлечении ответственных за несчастный случай должностных лиц к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU