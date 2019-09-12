ГИТ назвала виновных в ампутации ног составителю поездов в ЧП под Саратовом

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-12T15:25:44+03:00

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Расследование тяжелого несчастного случая на путевой машинной станции поселка Сенной, 62 км пк8 четного пути перегона Паницкая – Бобровка Красноармейского района Саратовской области завершено.

Как рассказали «КП-Саратов» в Гострудинспекции Саратовской области, комиссия установила, что 19 августа 48-летний составитель поездов 6 разряда залез и сел на концевную платформу. По его команде состав тронулся, а ноги оказались на левой рельсе.

Гражданин не успел их убрать, в итоге обе конечности травмировались, дошло до ампутации правую ногу и стопу на левой ноге.

По словам экспертов, к ЧП привело несколько факторов: место, где ехал работник и отсутствие контроля за соблюдением инструкции по охране труда.

- Ответственными за случившееся комиссия признала: пострадавшего работника, начальника и заместителя начальника путевой машинной станции №154, — отметили в Гострудинспекции.

Рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Материалы расследования направлены следователям для рассмотрения вопроса о привлечении ответственных за несчастный случай должностных лиц к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU