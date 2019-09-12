В столкновении трех авто на Шехурдина пострадала девушка

СЕГОДНЯ 11:23 2019-09-12T11:45:35+03:00

В одном из автомобилей ехал ребенок

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На улице Шехурдина в Ленинском районе Саратова столкнулись три автомобиля.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», напротив дома №6 случилось ДТП с участием Opel, Skoda и Daewoo Nexia.

При этом в автомобиле Daewoo с волгоградскими номерами находился трехлетний мальчик. В аварии пострадала пассажирка из этой же иномарки.

Она была госпитализирована бригадой Центра медицины катастроф.

ИСТОЧНИК KP.RU