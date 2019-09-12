Саратовец угрожал убийством родственнику своего бизнес-партнера через SMS

СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-12T11:39:51+03:00

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Прокуратура Саратовской области отклонила жалобу 41-летнего саратовца, которого Кировский районный суд приговорил к 9,5 года тюрьмы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, утром 23 февраля мужчина напал на своего компаньона в Центральном рынке, после чего тот скончался от потери крови.

Ранее партнеры конфликтовали из-за бизнеса по продаже сантехники. Злоумышленники считал, что ему не вернули долг и незадолго до преступления написал родственнику потерпевшего SMS: «Твоего зятя убью».

Убийца подал апелляцию к смягчению приговора, по его словам, сообщение было написано на азербайджанском и его не так перевели, а потерпевший сам спровоцировал на такое поведение.

Проверка показала, что действия квалифицированы правильно, наказание оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU