В Энгельсе мужчину заподозрили в сексе с мальчиком-подростком
Возбуждено уголовное дело
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В Энгельсе Саратовской области 37-летнего мужчину заподозрили в развращении ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал 14-летний мальчик.
Следствия предполагает, что в июле 2019 года гражданин совершил в отношении подростка действия сексуального характера.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Максимальное наказание предусмотрено до десяти лет.
Сейчас проводятся следственные действия.
ИСТОЧНИК KP.RU