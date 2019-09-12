В Энгельсе мужчину заподозрили в сексе с мальчиком-подростком

СЕГОДНЯ 10:58 2019-09-12T11:13:42+03:00

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В Энгельсе Саратовской области 37-летнего мужчину заподозрили в развращении ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, жертвой стал 14-летний мальчик.

Следствия предполагает, что в июле 2019 года гражданин совершил в отношении подростка действия сексуального характера.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Максимальное наказание предусмотрено до десяти лет.

Сейчас проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU