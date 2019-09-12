В ДТП в Саратове пострадал младенец и двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-12T10:23:33+03:00

Их отвезли в больницу

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На улице Академика Семенова в Саратове в столкновении Hyundai и Datsun сегодня, 12 сентября, пострадали двое детей.

- Авария случилась в 9:55 напротив дома №3, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.

В результате ДТП пострадали младенец 2019 года рождения (мальчик) и двухлетняя девочка. Они находились в Datsun в детских креслах. Их отвезли в больницу.

Обстоятельства аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU