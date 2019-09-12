В ДТП в Саратове пострадал младенец и двухлетний ребенок
Их отвезли в больницу
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На улице Академика Семенова в Саратове в столкновении Hyundai и Datsun сегодня, 12 сентября, пострадали двое детей.
- Авария случилась в 9:55 напротив дома №3, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города.
В результате ДТП пострадали младенец 2019 года рождения (мальчик) и двухлетняя девочка. Они находились в Datsun в детских креслах. Их отвезли в больницу.
Обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU