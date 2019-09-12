В Саратовской области родились Алмаз и Лея
Родители продолжают называть детей необычными именами
Изменить размер текста:
В Саратовской области за восемь месяцев родились 13 687 детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области, из них 51,6% — это мальчики.
В августе число новорожденных составило 1 898 человек.
Сотрудники ЗАГСа назвали самые популярные и необычные имена.
Так, наиболее распространенными остаются Александр, Анна, Артем, Виктория, Иван и София.
Несколько малышей получили редкие имена, такие как: Агата, Агния, Алмаз, Елисей, Игнат, Клим, Лея, Мирра, Оливия, Пелагея, Стефания, Таисия, Тихон, Элен.
ИСТОЧНИК KP.RU