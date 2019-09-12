В Саратовской области родились Алмаз и Лея

СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-12T10:12:04+03:00

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В Саратовской области за восемь месяцев родились 13 687 детей.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении по делам ЗАГС правительства области, из них 51,6% — это мальчики.

В августе число новорожденных составило 1 898 человек.

Сотрудники ЗАГСа назвали самые популярные и необычные имена.

Так, наиболее распространенными остаются Александр, Анна, Артем, Виктория, Иван и София.

Несколько малышей получили редкие имена, такие как: Агата, Агния, Алмаз, Елисей, Игнат, Клим, Лея, Мирра, Оливия, Пелагея, Стефания, Таисия, Тихон, Элен.

ИСТОЧНИК KP.RU