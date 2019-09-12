Неизвестные залепили иномарку в Саратове гигиеническими прокладками

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-12T11:58:24+03:00

Комментаторы предполагают, что кетчуп окрасил их в красный цвет

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В Саратове неизвестные залепили множеством гигиенических прокладок автомобиль Chevrolet Lanos.

Как сообщает паблик «Солнечный Саратов» соцсети «ВКонтакте», иномарка стоит на улице Лебедева-Кумача.

Комментаторы гадают, какой посыл хотел донести автор этого «арт-объекта». Предполагают, что красный цвет на прокладках получился от кетчупа.

Однако достоверной версии, почему неизвестный решил сделать это с иномаркой, нет — «художник» остался неизвестен для публики.

ИСТОЧНИК KP.RU