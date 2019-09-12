2019-09-12T09:46:20+03:00
Происшествия

В Калининске директора «Стаир-агро» оштрафовали за нежелание пускать нового сотрудника

Он препятствовал деятельности конкурсного управляющего
Дарья Вострикова
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Прокуратура Калининского района по обращению временного управляющего ООО «Стаир-агро» провела проверку исполнения законодательства о несостоятельности.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в феврале 2019 года в отношении организации Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения с утверждением временного управляющего.

Руководителю организации направили запрос о предоставлении соответствующих документов, необходимых для проведения анализа финансового состояния должника, однако мужчина этого не сделал.

На директора предприятия завели административное дело, после чего оштрафовали на 40 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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