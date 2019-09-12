В Калининске директора «Стаир-агро» оштрафовали за нежелание пускать нового сотрудника
Прокуратура Калининского района по обращению временного управляющего ООО «Стаир-агро» провела проверку исполнения законодательства о несостоятельности.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в феврале 2019 года в отношении организации Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения с утверждением временного управляющего.
Руководителю организации направили запрос о предоставлении соответствующих документов, необходимых для проведения анализа финансового состояния должника, однако мужчина этого не сделал.
На директора предприятия завели административное дело, после чего оштрафовали на 40 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU