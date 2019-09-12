В Саратовской области 230 тыс. животных привиты от бешенства

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-12T09:00:02+03:00

В природных зонах разложено 240 тыс.приманок с вакциной

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В Саратовской области ветеринары выполнили около 3 млн вакцинаций.

Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, более 490 тыс.свиней привито от классической чумы.

Также сделано 746 тыс.прививок против сибирской язвы, около 230 тыс.животных вацинировано против бешенства, в том числе 42 тыс.собак и 30 тыс.кошек.

В июле в природных зонах появилось 240 тыс.приманок с вакциной для иммунизации диких зверей.

Около 320 тыс.крупного рогатого скота защищены против нодулярного дерматита и Эмкара. Отметим, 26 июля т.г. в 2 пунктах Ровенского района обнаружено 6 животных, заболевших дерматитом.

Теперь ветеринары следят за предупреждениями новых очагов болезни, проводтся иммунизация молодняка.

ИСТОЧНИК KP.RU