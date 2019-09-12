В Саратовской области 230 тыс. животных привиты от бешенства
В Саратовской области ветеринары выполнили около 3 млн вакцинаций.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении ветеринарии правительства Саратовской области, более 490 тыс.свиней привито от классической чумы.
Также сделано 746 тыс.прививок против сибирской язвы, около 230 тыс.животных вацинировано против бешенства, в том числе 42 тыс.собак и 30 тыс.кошек.
В июле в природных зонах появилось 240 тыс.приманок с вакциной для иммунизации диких зверей.
Около 320 тыс.крупного рогатого скота защищены против нодулярного дерматита и Эмкара. Отметим, 26 июля т.г. в 2 пунктах Ровенского района обнаружено 6 животных, заболевших дерматитом.
Теперь ветеринары следят за предупреждениями новых очагов болезни, проводтся иммунизация молодняка.
ИСТОЧНИК KP.RU