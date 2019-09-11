В Саратове открылся XV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-11T20:43:49+03:00

Открылся Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту в Саратове Фото: Александр Уриевский

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В Саратове торжественно открылся XV Чемпионат мира по пожарно-Спасательному спорту.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в церемонии, которая проходит в эти минуты на стадионе «Локомотив», принимают участие губернатор области Валерий Радаев и министр МЧС России Евгений Зинчев

Шоу открылось грандиозным выступлением сотен барабанщиков. Во время прохождения всех команд, спортсменов встречали аплодисментами, самые громкие овации с заполненных трибун достались, конечно, сборной России.

После этого состоялось огненное шоу. Выступил ансамбль народных танцев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731534" frameborder="0"></iframe> Огненное шоу на Чемпионате мира в Саратове.

На огромных экранах, на фоне которых выступают танцоры и сотни участников театрализованного представления, демонстрируются виды российских просторов, достопримечательности Саратовской области.

Все эти номера призваны познакомить иностранцев с красотой и богатством России и нашего региона.

В завершении церемонии были вынесены флаги России и Международной федерации пожарно-спасательного спорта. Под звуки российского гимна стадион встал.

Режиссером церемонии стал Дмитрий Большаков.

Напомним, на чемпионат съехались команды из 17 стран. В состязаниях будут участвовать более 600 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU