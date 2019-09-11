В Саратове открылся XV Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
В Саратове торжественно открылся XV Чемпионат мира по пожарно-Спасательному спорту.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в церемонии, которая проходит в эти минуты на стадионе «Локомотив», принимают участие губернатор области Валерий Радаев и министр МЧС России Евгений Зинчев
Шоу открылось грандиозным выступлением сотен барабанщиков. Во время прохождения всех команд, спортсменов встречали аплодисментами, самые громкие овации с заполненных трибун достались, конечно, сборной России.
После этого состоялось огненное шоу. Выступил ансамбль народных танцев.
Огненное шоу на Чемпионате мира в Саратове.
На огромных экранах, на фоне которых выступают танцоры и сотни участников театрализованного представления, демонстрируются виды российских просторов, достопримечательности Саратовской области.
Все эти номера призваны познакомить иностранцев с красотой и богатством России и нашего региона.
В завершении церемонии были вынесены флаги России и Международной федерации пожарно-спасательного спорта. Под звуки российского гимна стадион встал.
Режиссером церемонии стал Дмитрий Большаков.
Напомним, на чемпионат съехались команды из 17 стран. В состязаниях будут участвовать более 600 спортсменов.
ИСТОЧНИК KP.RU