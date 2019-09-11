В Энгельсе женщина вонзила нож в живот соседу из-за занавесок

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-11T16:05:38+03:00

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Суд признал 33-летнюю жительницу Энгельса виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 25 февраля 2019 года женщина пришла к своему 41-летнему соседу по общежитию, чтобы выпить. Гражданка увидела занавески и начала говорить, что они принадлежат ей. Хозяин жилища продолжил пить с другом, но гостья снова начала провоцировать конфликт.

Тогда он взял возмущенную женщину за плечи и начал провожать ее к выходу, однако за порогом та достала припрятанный нож и всадила мужчине в живот.

Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Теперь гражданка проведет полтора года в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU