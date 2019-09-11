В Саратовской области собрали 20 тыс. тонн подсолнечника
Продолжается сев озимых культур
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В Саратовской области продолжается уборочная кампания.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, подсолнечника убрано 14 тыс.гектаров, валовой сбор составил 20 тыс.тонн.
Валовой сбор на площади 0,5 тыс. гектаров составил 19 тыс. тонн, средняя урожайность — 405,9 ц/га.
Продолжается сев озимых культур. Засеяно 1,1 млн гектаров, из них пшеницы — 1 млн.
ИСТОЧНИК KP.RU