2019-09-11T16:04:35+03:00
Общество

В Саратовской области собрали 20 тыс. тонн подсолнечника

Продолжается сев озимых культур
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области продолжается уборочная кампания.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, подсолнечника убрано 14 тыс.гектаров, валовой сбор составил 20 тыс.тонн.

Валовой сбор на площади 0,5 тыс. гектаров составил 19 тыс. тонн, средняя урожайность — 405,9 ц/га.

Продолжается сев озимых культур. Засеяно 1,1 млн гектаров, из них пшеницы — 1 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У саратовца изъято 74 тыс. бутылок алкоголя
В очереди на жилье стоит почти 7 тыс. сирот Саратовской области
Деятельность заместителя главного инженера КВС отмечена администрацией района
Радаев пригласил главу РЖД на Саратовский экономический форум
В Саратове начали ходить троллейбусы №4
В Саратовскую область не пустили 20 тонн дынь из Казахстана
Молодым врачам Саратовской области повысят зарплату
Массовое ДТП на Политехнической. Госпитализирована женщина
В Энгельсе женщина вонзила нож в живот соседу из-за занавесок
В Красноармейске механик подставил организацию на полмиллиона за попытку подкупить полицейского
В Саратовской области собрано более 2,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур
В Алгае мошенник оплатил чужой картой покупки в магазинах на 59 тыс. рублей
Саратовские ремесленники перенимали опыт на международной ярмарке
Экс-мэру Саратова Прокопенко предъявили новые обвинения и продлили домашний арест
Стали известны имена первых победителей чемпионата мира в Саратове
Победитель турнира силачей на кубок мэра Саратова получит автомобиль
Жителю Аткарска продлили административный надзор за нарушение нравственности
В Саратовской области продавали подозрительную мазь
В Вольском районе четверо детей работали нелегально
В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство от анемии