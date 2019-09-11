2019-09-11T16:03:53+03:00
Происшествия

В Красноармейске механик подставил организацию на полмиллиона за попытку подкупить полицейского

Он не хотел составления протокола
Дарья Вострикова
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Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, механик ООО «Черлом», действующий на основании доверенности, предложил начальнику ОГИБДД ОМВД России по Красноармейскому району Саратовской области деньги за несоставление протокола за вождение с неисправностями машины и покровительство.

Правоохранитель отказался, в отношении организации возбудили дело, по итогам которого ООО «Черлом» выплатило 500 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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