В Красноармейске механик подставил организацию на полмиллиона за попытку подкупить полицейского

СЕГОДНЯ 15:20 2019-09-11T16:03:53+03:00

Он не хотел составления протокола

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Красноармейская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, механик ООО «Черлом», действующий на основании доверенности, предложил начальнику ОГИБДД ОМВД России по Красноармейскому району Саратовской области деньги за несоставление протокола за вождение с неисправностями машины и покровительство.

Правоохранитель отказался, в отношении организации возбудили дело, по итогам которого ООО «Черлом» выплатило 500 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU