В Саратовской области собрано более 2,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур
В Саратовской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», с целью реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» увеличены объемы производства экспортно ориентированных сельскохозяйственных культур.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, культуры обмолочены на площади 1,946 тыс. гектаров при средней урожайности 13 ц/га валовой сбор составил 2,5 млн тонн.
Убрано 900 тыс. гектаров озимых культур, валовой сбор при средней урожайности 8,6 ц/га составил 770 тыс. тонн.
Наивысшая урожайность зарегистрирована в Балашовском, Самойловском, Новобурасском, Калининском, Пугачевском, Советском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU