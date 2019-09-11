В Алгае мошенник оплатил чужой картой покупки в магазинах на 59 тыс. рублей
Ему дали условный срок
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Суд признал 33-летнего жителя Алгая виновным в мошенничестве.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 мая 2019 года гражданин нашел на улице банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, принадлежащую пожилой жительнице Саратова.
С помощью нее мужчина оплачивал покупки в областном центре и у себя на родине на общую сумму около 59 тыс. рублей.
Суд назначил ему полтора года условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU