В Алгае мошенник оплатил чужой картой покупки в магазинах на 59 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-11T16:00:42+03:00

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Суд признал 33-летнего жителя Алгая виновным в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 6 мая 2019 года гражданин нашел на улице банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты, принадлежащую пожилой жительнице Саратова.

С помощью нее мужчина оплачивал покупки в областном центре и у себя на родине на общую сумму около 59 тыс. рублей.

Суд назначил ему полтора года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU