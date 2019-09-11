2019-09-11T15:59:50+03:00
Общество

Саратовские ремесленники перенимали опыт на международной ярмарке

На участие было подано несколько тысяч заявок
Дарья Вострикова
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В словацком городе Банска-Бистрица прошла 362-я Радванская ярмарка ремесленников.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития Саратовской области, участником от России стала АНО «Палата ремесел Саратовской области». Свою продукцию представили Анна Ульянкина, Алена Крутякова, Наталия Аскарова, Татьяна Полонская из организации «Керамический блюза», а также Алексей Бобылев из Творческо-производственной фирмы «Артефакт».

Мастера представили свои изделия из керамики, традиционные украшения из бисера, сувенирное мыло.

Визит Российской делегации был организован Палатой ремесел при поддержке Торгово-промышленной палаты Саратовской области, ее представительства в Словакии и министерства экономического развития области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности».

Первый вице-президент региональной ТПП, директор Палаты ремесел Саратовской области Сергей Леонов отметил, что эта встреча не только возможность для предпринимателей проявить себя, но и перенять опыт проведения мероприятий, чтобы применить его на летнем фестивале «Палитра ремесел» в Саратове.

В течение трех дней гости могли приобрести изделия ремесленников разных народов и приобщиться к их традициям, попробовать блюда различных национальных кухонь, попробовать свои силы в мастер-классах.

На участие в знаменитой Радванской ярмарке было подано несколько тысяч заявок со всей Европы и России, из которых организаторы отобрали порядка 200 лучших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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