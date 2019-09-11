Жителю Аткарска продлили административный надзор за нарушение нравственности

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-11T16:03:00+03:00

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Суд признал установить дополнительные ограничения 47-летнему жителю Аткарска за неоднократное несоблюдение административных ограничений к четырем месяцам лишения свободы.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина не являлся на регистрацию вовремя, был на людях пьяным, а это — оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

В зале суда мужчина признался, что раскаивается, после чего ему продлили надзор до декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU