Жителю Аткарска продлили административный надзор за нарушение нравственности
Мужчина решил исправляться
Изменить размер текста:
Суд признал установить дополнительные ограничения 47-летнему жителю Аткарска за неоднократное несоблюдение административных ограничений к четырем месяцам лишения свободы.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчина не являлся на регистрацию вовремя, был на людях пьяным, а это — оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
В зале суда мужчина признался, что раскаивается, после чего ему продлили надзор до декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU