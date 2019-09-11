В Саратовской области продавали подозрительную мазь

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-11T15:50:36+03:00

В ней было нарушение с камфорой

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области сообщает, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям лекарственного препарата «Мазь камфорная Вет» (серия 22, срок годности до 08.2020) производства ООО «Торговый дом «БиАгро» из города Владимир по показателю «массовая доля камфоры».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, лекарство сняли с прилавков.

Граждан просят сообщать при обнаружении препарата в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU