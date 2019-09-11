2019-09-11T15:48:55+03:00
Происшествия

В Вольском районе четверо детей работали нелегально

Глава района получил представление
Дарья Вострикова
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Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения трудового законодательства в части соблюдения прав несовершеннолетних работников на полную и своевременную оплату и безопасные условия труда.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в муниципальном учреждении «Отдел по материально-техническому обслуживанию учреждений культуры и кино Вольского муниципального района» в летний период были трудоустроены несовершеннолетние.

Однако инструктаж с детьми не проводили, медосмотра тоже, зарплату выплачивали с нарушениями, трудовые книжки в день увольнения не отдали.

Глава района получил представление в свой адрес, виновных лиц привлекли к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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