В Саратовской области обнаружили некачественное лекарство от анемии

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-11T15:47:59+03:00

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Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области выявило лекарство для животных, не соответствующее образцу качества.

- Речь идет о препарате «Ферранимал®-75» (серия 000 549, срок годности до 07.2020) производства ООО Фирма «А-БИО» из Московской области. Он не соответствует установленным требованиям по содержанию железа, — рассказали «КП-Саратов» в региональном Россельхознадзоре.

Реализация серии препарата приостановлена, о фактах обнаружения лекарства просят сообщать в ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU