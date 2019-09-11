2019-09-11T13:32:08+03:00
Общество

Панков: Володин попросил министра рассмотреть зарплату преподавателей вузов без учета доходов управленцев

Екатерина Семенова
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В Государственной Думе состоялся «правительственный час» с министром науки и высшего образования Михаилом Котюковым. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Министр науки и высшего образования Котюков сегодня выступает в Госдуме. Доклад хороший. Рассказал не только о достижениях, но и обозначил проблемы высшего образования. Это и кадровый потенциал, и слабый контроль работы филиалов.

Володин после выступления министра сообщил о совместной работе. Министр встретился со всеми фракциями в Госдуме, его заместители всегда на связи с депутатами. Он хорошо знаком с успехами и проблемами и саратовской высшей школы. Открыто отвечает на вопросы из зала.

Володин просит Котюкова подготовить зарплату преподавателей вузов без руководящего персонала. Без ректоров, проректоров, завкафедр и бухгалтерии. И цифра простых доцентов и преподавателей в сопоставлении с ректоратом будет сильно разниться. Котюков ответил, что сегодня есть ограничения, чтобы ректор получал зарплату не более чем в 8 раз превышающую зарплату преподавателей. Володин привел пример, что доцент в ряде вузов может получать и двадцать тысяч, а ректор миллион и более. Есть, где ректора получают больше министров Правительства РФ. Мельников Иван Иванович подтвердил это, а он является академиком МГУ. знаком со многими вузами страны, ситуацию знает изнутри. Володин согласился, что если ректор или завкафедрой изобрел или вывел глобальную модель или открытие для страны, возможно платить и более. А так? Министр науки и высшего образования согласился, что такой анализ обязательно нужно проводить.

То, что Володин продвигает темы повышения заработной платы рядовым учителям и врачам - знаю точно, это доведется и решится. Но здесь нужна позиция всех в понимании необходимости решения, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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