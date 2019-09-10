2019-09-10T16:54:38+03:00
Общество

В селе Широкий Буерак открылся Дом культуры

Открытие произошло после капремонта в рамках проекта «Культура малой Родины»
Дарья Вострикова
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В Широком Буераке после капитального ремонта открылся Дом культуры.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, гостей и жителей села встречали песнями и хороводами местный ансамбль русской песни «Россияночка» и коллектив из соседнего села Талалихино «Сударушка». Для юных посетителей развернулась игровая площадка «Сундучок желаний».

Зрители могли поучаствовать в разнообразных мастер-классах и полюбоваться на выставку декоративно-прикладного творчества, а также оставить пожелания на арт-объекте «Большое сердце», полюбоваться фотосушкой «Дом культуры #Стоп-кадр!» В фойе ДК расположились выставка Вольского краеведческого музея «Знакомый пейзаж» и библиотечная экспозиция «Малый город — душа России».

Основное торжество состоялось в зрительном зале. Отметим, что ремонт стал возможен благодаря участию в проекте «Культура малой Родины» и финансовой поддержке федерального, областного и местного бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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