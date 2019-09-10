Саратовские коровы дали свыше 87,5 тыс. тонн молока

СЕГОДНЯ 16:39 2019-09-10T16:43:43+03:00

Количество выросло, по сравнению с прошлым годом

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В Саратовской области, по состоянию на 9 сентября, с коров надоили 87,5 тыс. тонн молока, что составляет 101,9% к уровню 2018 года.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства региона, валовой надой молока от коровы за сутки составляет 18,1 кг.

В производстве лидируют Марксовский, Базарно-Карабулакский, Пугачевский, Калининский, Татищевский и Новобурасский районы.

ИСТОЧНИК KP.RU