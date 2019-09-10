В центре Саратова столкнулись маршрутка и «тринадцатая»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-09-10T16:38:39+03:00

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Сегодня, 10 сентября, в центре Саратова, на пересечении улиц Рахова и Вавилова, дорогу не поделили «тринадцатая» и маршрутка.

По словам местных жителей, легковушка обгоняла по рельсам общественный транспорт и хотела либо встроиться обратно в ряд, либо припарковаться.

Пользователь соцсети Евгений добавил, что в маршрутке ехала его жена, которая после аварии отправилась в травмпункт. Он считает, что ВАЗ-2113 ехал по встречной полосе и «подставился поперек маршрутки».

Напомним, авария блокировала движение трамваев четырех маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU