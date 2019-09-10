В центре Саратова столкнулись маршрутка и «тринадцатая»
По словам местных жителей, виноват водитель легковушки
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Сегодня, 10 сентября, в центре Саратова, на пересечении улиц Рахова и Вавилова, дорогу не поделили «тринадцатая» и маршрутка.
По словам местных жителей, легковушка обгоняла по рельсам общественный транспорт и хотела либо встроиться обратно в ряд, либо припарковаться.
Пользователь соцсети Евгений добавил, что в маршрутке ехала его жена, которая после аварии отправилась в травмпункт. Он считает, что ВАЗ-2113 ехал по встречной полосе и «подставился поперек маршрутки».
Напомним, авария блокировала движение трамваев четырех маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU