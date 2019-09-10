2019-09-10T16:38:39+03:00
Происшествия

В центре Саратова столкнулись маршрутка и «тринадцатая»

По словам местных жителей, виноват водитель легковушки
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 сентября, в центре Саратова, на пересечении улиц Рахова и Вавилова, дорогу не поделили «тринадцатая» и маршрутка.

По словам местных жителей, легковушка обгоняла по рельсам общественный транспорт и хотела либо встроиться обратно в ряд, либо припарковаться.

Пользователь соцсети Евгений добавил, что в маршрутке ехала его жена, которая после аварии отправилась в травмпункт. Он считает, что ВАЗ-2113 ехал по встречной полосе и «подставился поперек маршрутки».

Напомним, авария блокировала движение трамваев четырех маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24