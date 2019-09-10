В Саратовской области построят шесть газомоторных заправок на 241 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-09-10T16:34:40+03:00

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В Саратовской области построят сеть газомоторных станций на сумму 241 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, средства будут выделены из резервного фонда РФ.

На заседании рабочей группы комитета по бюджету и налогам Саратовской областной думы заместитель министра промышленности и энергетики региона Вадим Грачев сообщил, что будут построены шесть газомоторных станций. Сейчас в регионе работают восемь станций: три в Саратове, две в Балашове, по одной — в Екатериновке, Петровске и селе Александров Гай.

- Еще три модуля в Саратове находятся в стадии пусконаладочных работ. В октябре этого года планируется получить акт ввода в эксплуатацию на данные объекты, — рассказал Вадим Грачев.

По его словам, все саратовские заправки, которые работают с данным видом топлива, загружены на 100%.

- Это говорит о перспективности развития данного направления, — подчеркнул Грачев.

ИСТОЧНИК KP.RU