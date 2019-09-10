В Саратове мужчина загубил 73 дерева ради банных веников

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-10T14:47:03+03:00

После этого он собирался уехать в Узбекистан к отцу

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В Кировском районе Саратова приставы добились от должника выплат после того, как запретили ему выезжать за пределы РФ.

- Мужчина повредил 73 дерева, чтобы сделать банные веники. Суд решил, что гражданин теперь должен выплатить региональному Минприроды 90 тыс. рублей, но добровольно он этого делать не стал, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.

Тогда в отношении должника возбудили исполнительное производство, запретили выезжать из РФ и арестовали имущество.

Тогда мужчина отдал деньги и исполнительский сбор, так как собирался к отцу в Узбекистан, но не мог этого сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU