В Саратове мужчина загубил 73 дерева ради банных веников
После этого он собирался уехать в Узбекистан к отцу
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В Кировском районе Саратова приставы добились от должника выплат после того, как запретили ему выезжать за пределы РФ.
- Мужчина повредил 73 дерева, чтобы сделать банные веники. Суд решил, что гражданин теперь должен выплатить региональному Минприроды 90 тыс. рублей, но добровольно он этого делать не стал, — сообщили «КП-Саратов» в УФССП региона.
Тогда в отношении должника возбудили исполнительное производство, запретили выезжать из РФ и арестовали имущество.
Тогда мужчина отдал деньги и исполнительский сбор, так как собирался к отцу в Узбекистан, но не мог этого сделать.
ИСТОЧНИК KP.RU