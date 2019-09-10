2019-09-10T13:50:37+03:00
Общество

В Саратовской области 8 192 семьи получили выплату за первенца

Четвертую часть составляют малыши, рожденные в 2019 году
Дарья Вострикова
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В Саратовской области 8 192 семьи получили ежемесячную выплату за первенца, из них 2 364 — за детей, рожденных в 2019 году.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, материальная поддержка обеспечивается в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Прием заявлений от молодых родителей на получение денег продолжается. Для этого нужно иметь постоянную прописку в России и прийти в учреждение соцподдержки населения либо в МФЦ по месту постоянной прописки, по месту фактического проживания или временной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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