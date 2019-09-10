2019-09-10T13:48:36+03:00
Общество

В Саратове до конца сентября закрыли движение по Провиантской улице

Энергетики ведут работы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня, 10 сентября, в связи с ремонтом тепломагистрали по Провиантской улице закрывают движение на участке от Чернышевского до Рабочей.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», перевооружение трубопровода станет завершающим этапом и соединит тепломагистраль между улицей Чернышевского и Рабочим переулком.

Работы обещают закончить до конца сентября.

Всего до начала отопительного сезона заменят 17,5 км трубопровода, общий объем финансирования летней кампании составит 1,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Авиабилеты в Саратове могут подешеветь
Бывший полицейский из Саратова получил срок за избиение двух задержанных
В Энгельсском районе построили новый парк отдыха
Имуществом Энгельса будет управлять Ирина Родимцева
Жительница Энгельса стала призером конкурса «Воспитатель года России — 2019»
В колледже Энгельса открылась фотовыставка «Немецкий тракт»
ГФИ по Саратовской области высоко оценил ход реконструкции коммуникаций ООО «КВС»
Группа «Открытие» возобновляет автокредитование
Клещи покусали 833 саратовца
В Саратове мужчина загубил 73 дерева ради банных веников
В двух магазинах Маркса продавали алкоголь с нарушениями
В Калининске у местного жителя изъяли марихуану
В Саратовской области 8 192 семьи получили выплату за первенца
Жителям Ленинского и Кировского будут подвозить воду с утра до семи вечера
В Саратове отпразднуют День трезвости и запретят продажу алкоголя
III Всероссийский фестиваль любительских театров кукол открыл спектакль «Теремка»
Николай Панков: Володин поставил новые задачи в работе Госдумы