В Саратове до конца сентября закрыли движение по Провиантской улице
Энергетики ведут работы
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С сегодняшнего дня, 10 сентября, в связи с ремонтом тепломагистрали по Провиантской улице закрывают движение на участке от Чернышевского до Рабочей.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», перевооружение трубопровода станет завершающим этапом и соединит тепломагистраль между улицей Чернышевского и Рабочим переулком.
Работы обещают закончить до конца сентября.
Всего до начала отопительного сезона заменят 17,5 км трубопровода, общий объем финансирования летней кампании составит 1,1 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU