В Саратове до конца сентября закрыли движение по Провиантской улице

СЕГОДНЯ 13:38 2019-09-10T13:48:36+03:00

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С сегодняшнего дня, 10 сентября, в связи с ремонтом тепломагистрали по Провиантской улице закрывают движение на участке от Чернышевского до Рабочей.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», перевооружение трубопровода станет завершающим этапом и соединит тепломагистраль между улицей Чернышевского и Рабочим переулком.

Работы обещают закончить до конца сентября.

Всего до начала отопительного сезона заменят 17,5 км трубопровода, общий объем финансирования летней кампании составит 1,1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU