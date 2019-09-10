В Балашове женщина проспала в подъезде кражу своей сумочки

СЕГОДНЯ 08:34 2019-09-10T08:40:58+03:00

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Полиция Балашовского района раскрыла кражу у 43-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, пьяная гражданка уснула в подъезде на улице Энтузиастов, а когда очнулась — обнаружила, что ее сумка пропала.

Потерпевшая лишилась 2,8 тыс. рублей, паспорта и двух телефонов.

По подозрению в краже задержан 26-летний местный житель, у которого изъяли похищенное, а на самого мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU