В Балашове женщина проспала в подъезде кражу своей сумочки
В аксессуаре лежали деньги, документы и паспорт
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Полиция Балашовского района раскрыла кражу у 43-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, пьяная гражданка уснула в подъезде на улице Энтузиастов, а когда очнулась — обнаружила, что ее сумка пропала.
Потерпевшая лишилась 2,8 тыс. рублей, паспорта и двух телефонов.
По подозрению в краже задержан 26-летний местный житель, у которого изъяли похищенное, а на самого мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU