2019-09-10T08:36:45+03:00
Общество

Подрядчики должны ускорить ремонт сада Радищева в Саратове

Коммуникации отняли больше планируемого времени
Дарья Вострикова
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Вчера, 9 сентября, глава Саратова Михаил Исаев, его заместитель по городскому хозяйству Максим Сиденко и зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов посетили сад имени Радищева, где сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции общественного пространства.

Об этом глава Саратова сообщил в соцсетях.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы должны быть закончены до 28 сентября. Поскольку город ожидает чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, было решено ускорить ремонт.

Выяснилось, что в ходе работ обнаружили подземные коммуникации, которых в плане не было. Их перенос потребовал больше времени.

Подготовительные работы завершены до 5 сентября, сейчас рабочие монтируют систему автополива, делают бордюр, газон, устанавливают скамейки. Кроме того, здесь будут высажены 52 зеленых насаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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