Подрядчики должны ускорить ремонт сада Радищева в Саратове
Вчера, 9 сентября, глава Саратова Михаил Исаев, его заместитель по городскому хозяйству Максим Сиденко и зампредседателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей Кузнецов посетили сад имени Радищева, где сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции общественного пространства.
Об этом глава Саратова сообщил в соцсетях.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, работы должны быть закончены до 28 сентября. Поскольку город ожидает чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, было решено ускорить ремонт.
Выяснилось, что в ходе работ обнаружили подземные коммуникации, которых в плане не было. Их перенос потребовал больше времени.
Подготовительные работы завершены до 5 сентября, сейчас рабочие монтируют систему автополива, делают бордюр, газон, устанавливают скамейки. Кроме того, здесь будут высажены 52 зеленых насаждения.
ИСТОЧНИК KP.RU