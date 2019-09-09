СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-09T14:51:58+03:00

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Сегодня, 9 сентября, в Саратове прошел мастер-класс по следж-хоккею, приуроченный ко Дню города. Зрителями стали учащиеся школ-интернатов Саратова и Энгельса.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, мероприятие началось с показательной игры саратовской команды «Крылья», затем все желающие смогли сами сесть в сани и попробовать себя в роли следж-хоккеистов.

По мнению тренера Сергея Родионова, это мероприятие является одним из самых массовых в стране по числу зрителей.

Глава города Михаил Исаев неоднократно говорил о необходимости развития такого социального вида спорта, при его поддержке проходят соревнования в Саратове и выезды в другие города.

Участник саратовской команды «Крылья» Юрий Чаламетдинов отмечает, что среди следж-хоккеистов царит дух единства. Тренировки проходят круглогодично, следующие соревнования пройдут в октябре в Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU