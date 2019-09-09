2019-09-09T12:50:08+03:00
Общество

Жители Саратовской агломерации смогут оставлять в соцсетях сообщения для правительства

Появилась страничка в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
Екатерина Семенова
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У Саратовской области появилась собственная страничка в соцсетях.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, проект был создан при поддержке московского Института развития интернета.

В соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» жители области, а также Саратовской агломерации смогут узнавать актуальную информацию о последних событиях, а также знакомиться с официальной позицией правительства.

Кроме того, в соцсетях предусмотрена возможность оставлять комментарии под постами, что поможет взаимодействовать органам власти и населению.

- В современных условиях развития интернета социальные сети набирают огромную популярность. Общение через соцсети — это очень простой, доступный всем механизм. Мы надеемся, что новые информационные ресурсы будут интересными и полезными для саратовцев. А главное, новая площадка будет отвечать требованию губернатора Валерия Радаева об открытом диалоге власти и жителей, — рассказала руководитель пресс-службы главы региона Нина Попова.

Значительная часть новостей посвящена развитию Саратовской агломерации — например, посещению губернатором Привокзальной площади в Саратове для выработки решению по ее благоустройству, реконструкции противотуберкулезного санатория, а также проведению скачек и сельхозярмарки на ипподроме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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