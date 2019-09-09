2019-09-09T09:09:28+03:00
Происшествия

Сельчанин под Саратовом украл с почты деньги и из магазина носки с шоколадом

В отношении него выписали подписку о невыезде
Ольга Симонова
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В Саратовской области полиция вчера, 8 сентября, нашла подозреваемого в кражах в различных селах Энгельсского района.

- Заявление от 57-летнего жителя села Заветное поступило 25 мая. Он рассказал, что в период с прошлого вечера кто-то отжал решетку и пластиковое окно магазина в селе Широкополье и вытащил оттуда 3 490 рублей, 24 пары носков, три пары сланцев и десять плиток шоколада, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Также 10 июня в полицию обратилась 46-летняя жительница села Безымянное. Она рассказала, что кто-то сломал навесной замок магазина в селе Красный Партизан и похитил почти 45,5 тыс. рублей.

Через девять поступило новое сообщение — от 60-летней жительницы села Титоренко. Она рассказала, что неизвестный злоумышленник проник в здание почты в том же населенном пункте и своровал почти 50 тыс. рублей.

По подозрению во всех этих преступлениях задержали 30-летнего жителя села Титоренко. Ранее мужчина уже привлекался за кражи. В отношении него выписана подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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