Михаил Исаев рассказал о проектах благоустройства в Саратове
Глава Саратова Михаил Исаев поблагодарил горожан за критику и рассказал о предстоящих крупных проектах.
Как сообщил он на своей странице в соцсети Instagram, планы на следующий год очень большие.
В числе наиболее значимых: реконструкция Трофимовского моста и строительство скоростного трамвая.
Кроме того, планируется построить четыре детсада, возвести пристройки к нескольким школам. Начнутся работы по восстановлению стадионов «Спартак», «Волга» и «Торпедо». А также — создать подъездные пути и инфраструктуру на новом городском пляже.
- В большинстве эти проекты реализуются при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина, — подчеркнул Михаил Исаев.
ИСТОЧНИК KP.RU