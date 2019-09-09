Михаил Исаев рассказал о проектах благоустройства в Саратове

СЕГОДНЯ 08:42 2019-09-09T08:55:55+03:00

В планах: скоростной трамвай и Трофимовский мост

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Глава Саратова Михаил Исаев поблагодарил горожан за критику и рассказал о предстоящих крупных проектах.

Как сообщил он на своей странице в соцсети Instagram, планы на следующий год очень большие.

В числе наиболее значимых: реконструкция Трофимовского моста и строительство скоростного трамвая.

Кроме того, планируется построить четыре детсада, возвести пристройки к нескольким школам. Начнутся работы по восстановлению стадионов «Спартак», «Волга» и «Торпедо». А также — создать подъездные пути и инфраструктуру на новом городском пляже.

- В большинстве эти проекты реализуются при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина, — подчеркнул Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU