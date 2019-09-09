Саратовцы поздравят город с днем рождения рисунками

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-09T08:20:30+03:00

Написать поздравление можно на асфальте и мольберте

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В четверг, 12 сентября, в 13:00 в сквере «Территория детства» состоится культурно-массовая программа, посвященная празднованию 429-й годовщины со дня основания Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, рядом со сценой можно будет приобрести изделия ручной работы. Учащиеся объединения «Ритмическая гимнастика» проведут массовый флешмоб, который торжественно откроет праздник. Гостей ждет дефиле и сказочная фотосессия, а также концерт.

Кроме того, можно нарисовать свое поздравление городу на мольберте или асфальте.

ИСТОЧНИК KP.RU