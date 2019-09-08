В Саратове на пепелище обнаружили тело мужчины
Возгорание произошло на Большом Прохоровском проезде
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В Саратове на Большом Прохоровском проезде полыхал частный жилой дом.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», прибывшие пожарные расчеты устранили возгорание, после чего обнаружили на пепелище тело мужчины со следами термических ожогов.
Погибшего передали следственно-оперативной группе.
На месте работали пожарные, сотрудники полиции, следователи СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU