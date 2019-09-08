В Саратове сквер имени Марины Расковой готовят к реконструкции
Ведется санитарная очистка и обрезка деревьев
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Сквер имени Марины Расковой в Заводском районе Саратова начали подготавливать к реконструкции.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в этом году пройдут проектные работы, а выполнять их начнут в 2020 году.
Место преображается по инициативе спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Напомним, он объявил об этом во время своего визита в областной центр 28 августа. За процессом будут следить представители общественного совета.
Пока что в сквере проводят санитарную очистку и обрезку деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU